В приграничном Рыльске украинский дрон повредил крышу и окна частного дома

Ранее Life.ru писал о налётах ВСУ на Белгородскую область. В результате украинских атак в селе Новая Таволжанка двое мужчин пострадали в автомобиле, одного спасти не удалось. В Грайвороне осколочные ранения получили женщина и 13-летний подросток.