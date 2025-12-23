В приграничном Рыльске украинский дрон повредил крышу и окна частного дома

Глава региона подчеркнул, что утром будет проведён детальный анализ ущерба, а собственнику обязательно окажут помощь в восстановлении. Люди в результате вражеской атаки, к счастью, не пострадали.
Ранее Life.ru писал о налётах ВСУ на Белгородскую область. В результате украинских атак в селе Новая Таволжанка двое мужчин пострадали в автомобиле, одного спасти не удалось. В Грайвороне осколочные ранения получили женщина и 13-летний подросток.
