Турецкие власти подтвердили крушение самолёта под Анкарой

Турецкие власти подтвердили, что частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад, разбился вблизи Анкары.

Источник: Аргументы и факты

Турецкие власти подтвердили, что частный самолёт Falcon 50, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад, разбился вблизи Анкары. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая изданию Al-Monitor.

По словам министра, самолёт, находившийся в районе Хаймана, подал сигнал о необходимости экстренной посадки, однако последующие попытки восстановить связь с воздушным судном не принесли успеха. Крушение произошло примерно через 30 минут после взлёта.

Сейчас начаты поисково-спасательные работы.

Ранее в сети появилось видео, на котором зафиксирован взрыв в небе, возможно связанный с пропавшим частным самолётом Falcon 50.