Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция отыскала курьеров, перевозивших двухлетних детей в сумках: составлены протоколы

Полиция задержала перевозивших детей в сумках курьеров из Подмосковья.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники правоохранительных органов при помощи камер нашли двух доставщиков продуктов, перевозивших детей в сумках в Подмосковье. Они привлечены к ответственности. Об этом уведомила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она сообщила, что двухлетние дети находились в курьерских сумках, закрепленных на электровелосипедах. Инцидент произошел в Люберцах. По словам официального представителя МВД, личности мужччин установлены в «кратчайшие сроки».

«Ими оказались граждане одного из государств Средней Азии 1964 и 1994 годов рождения. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 12.29 КоАП РФ. Кроме того, на одного из них составлен протокол по статье18.8 КоАП РФ», — оповестила Ирина Волк.

В Яндексе отметили, что курьерские сумки предназначены исключительно для перевозки товаров. Пресс-служба сервисов доставки сообщила, что разбирается с инцидентом.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше