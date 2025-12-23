Полиция отыскала курьеров, перевозивших двухлетних детей в сумках: составлены протоколы

«Ими оказались граждане одного из государств Средней Азии 1964 и 1994 годов рождения. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 12.29 КоАП РФ. Кроме того, на одного из них составлен протокол по статье18.8 КоАП РФ», — оповестила Ирина Волк.