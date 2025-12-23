Полиция отыскала курьеров, перевозивших двухлетних детей в сумках: составлены протоколы

Сотрудники правоохранительных органов при помощи камер нашли двух доставщиков продуктов, перевозивших детей в сумках в Подмосковье. Они привлечены к ответственности. Об этом уведомила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она сообщила, что двухлетние дети находились в курьерских сумках, закрепленных на электровелосипедах. Инцидент произошел в Люберцах. По словам официального представителя МВД, личности мужччин установлены в «кратчайшие сроки».
«Ими оказались граждане одного из государств Средней Азии 1964 и 1994 годов рождения. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 12.29 КоАП РФ. Кроме того, на одного из них составлен протокол по статье18.8 КоАП РФ», — оповестила Ирина Волк.
В Яндексе отметили, что курьерские сумки предназначены исключительно для перевозки товаров. Пресс-служба сервисов доставки сообщила, что разбирается с инцидентом.