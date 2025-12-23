В Турции разбился самолет с важным чиновником Ливии: что известно к этому часу

Министр внутренних дел Турции подтвердил, что начальник Генерального штаба ливийских вооруженных сил Мохаммед аль-Хаддад находился на борту самолета, связь с которым была утрачена после вылета из Анкары. Глава МВД также сообщил, что всего на борту находились пять человек. В администрации аэропорта Эсенбога сообщили, что работа воздушной гавани будет полностью восстановлена к 23:00 мск после происшествия с самолетом, на котором летел начальник генштаба Ливии.