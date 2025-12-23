В Турции разбился самолет с важным чиновником Ливии: что известно к этому часу

Найдены обломки воздушного судна в районе Хаймана.
Частный бизнес-джет Falcon 50, на борту которого, как сообщают СМИ, находился начальник Генерального штаба вооруженных сил Ливии, потерпел крушение вскоре после вылета недалеко от Анкары, пишет телеканал NTV. По данным телеканала, самолет следовал в направлении Триполи и упал в районе Хаймана.
После инцидента аэропорт Анкары Эсенбога был временно закрыт для выполнения полетов. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.
Частный самолет исчез с радаров в аэропорту Анкары.
Бизнес-джет Falcon 50 вылетел из аэропорта Анкары.
NTV уточнил, что незадолго до катастрофы воздушное судно пропало с экранов радаров. После исчезновения лайнера были начаты поисково-проверочные мероприятия для установления его местонахождения и состояния членов экипажа.
Министр внутренних дел Турции подтвердил, что начальник Генерального штаба ливийских вооруженных сил Мохаммед аль-Хаддад находился на борту самолета, связь с которым была утрачена после вылета из Анкары. Глава МВД также сообщил, что всего на борту находились пять человек. В администрации аэропорта Эсенбога сообщили, что работа воздушной гавани будет полностью восстановлена к 23:00 мск после происшествия с самолетом, на котором летел начальник генштаба Ливии.
Найдены обломки самолета, в котором находился начальник Генштаба Ливии.
На месте ЧП работают спецслужбы Турции.
Обломки воздушного судна, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад, обнаружены, сообщает издание AirportHaber со ссылкой на официальные источники. Уточняется, что фрагменты самолета были найдены в ходе поисково-спасательной операции вблизи района Хаймана.
По данным властей, на месте происшествия работают подразделения вооруженных сил, жандармерии, спасательные службы, а также представители министерств транспорта и внутренних дел. Территория аварии взята под охрану, продолжаются поисковые мероприятия и техническое обследование.
Издание отмечает, что на текущий момент сведения о количестве погибших и пострадавших официально не подтверждены. Власти заявили, что устанавливаются личности находившихся на борту и выясняются обстоятельства катастрофы, а доступ в район крушения осуществляется под контролем сил безопасности.