Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции нашли обломки самолёта, на котором был начальник Генштаба Ливии

Поисково-спасательные группы обнаружили обломки разбившегося самолёта, на котором находился начальник генштаба ливийской армии генерал Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад. Об этом сообщает турецкий портал AirportHaber.

Источник: Life.ru

В Турции обнаружили обломки самолёта с начальником генштаба Ливии. Видео © X / Dilek YAMAN DEMİR.

К поисковым работам в районе Хайнана подключились военные, спасатели, полиция и другие экстренные службы. Место происшествия оцепили. На месте уже идут технические и следственные действия.

В Турции обнаружили обломки самолёта с начальником генштаба Ливии. Видео © Telegram / Clash Report.

Ранее министр внутренних дел Турции Али Йерликая рассказал, что самолёт вылетел из аэропорта Эсенбога в 20:10 по маршруту Анкара — Триполи. Связь с ним пропала в 20:52. Поступило сообщение об аварийной посадке, но после этого выйти на связь с бортом не удалось.

Как сообщал Life.ru, бизнес-джет Falcon 50 разбился вскоре после взлёта из Анкары. На борту было пять человек, включая начальника генштаба ливийской армии генерала Мохаммеда Али Ахмеда Аль-Хаддада. Самолёт исчез с радаров, направляясь в Триполи.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.