В Турции нашли обломки самолёта, на котором был начальник Генштаба Ливии

В Турции обнаружили обломки самолёта с начальником генштаба Ливии. Видео © X / Dilek YAMAN DEMİR.
К поисковым работам в районе Хайнана подключились военные, спасатели, полиция и другие экстренные службы. Место происшествия оцепили. На месте уже идут технические и следственные действия.
В Турции обнаружили обломки самолёта с начальником генштаба Ливии. Видео © Telegram / Clash Report.
Ранее министр внутренних дел Турции Али Йерликая рассказал, что самолёт вылетел из аэропорта Эсенбога в 20:10 по маршруту Анкара — Триполи. Связь с ним пропала в 20:52. Поступило сообщение об аварийной посадке, но после этого выйти на связь с бортом не удалось.
Как сообщал Life.ru, бизнес-джет Falcon 50 разбился вскоре после взлёта из Анкары. На борту было пять человек, включая начальника генштаба ливийской армии генерала Мохаммеда Али Ахмеда Аль-Хаддада. Самолёт исчез с радаров, направляясь в Триполи.
