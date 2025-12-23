В Турции нашли обломки самолёта, на котором был начальник Генштаба Ливии

Ранее министр внутренних дел Турции Али Йерликая рассказал, что самолёт вылетел из аэропорта Эсенбога в 20:10 по маршруту Анкара — Триполи. Связь с ним пропала в 20:52. Поступило сообщение об аварийной посадке, но после этого выйти на связь с бортом не удалось.