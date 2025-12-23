Ричмонд
Силы ПВО сбили 17 украинских дронов над Россией за три часа

С 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение 17 украинских беспилотников самолётного типа. Как сообщили в МО РФ, воздушные цели были нейтрализованы над территориями пяти субъектов Российской Федерации.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество летательных аппаратов — десять единиц — было сбито над Брянской областью. Ещё четыре беспилотника уничтожены в воздушном пространстве Курской области. По одному БПЛА нейтрализовано над Белгородской, Калужской и Тульской областями.

А с 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты самолётного типа над территориями пяти регионов. Больше всего целей сбито над Брянской областью — 10 единиц.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

