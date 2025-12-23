Силы ПВО сбили 17 украинских дронов над Россией за три часа

Наибольшее количество летательных аппаратов — десять единиц — было сбито над Брянской областью. Ещё четыре беспилотника уничтожены в воздушном пространстве Курской области. По одному БПЛА нейтрализовано над Белгородской, Калужской и Тульской областями.
