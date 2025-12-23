Силы ПВО за три часа сбили 17 БПЛА над пятью регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 во вторник, 23 декабря, ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, 10 БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области, четыре дрона сбили над Курской областью, один беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области, один — над территорией Калужской области и еще один дрон сбили над Тульской областью.
В этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над регионами РФ ликвидировали 29 украинских БПЛА.
Накануне стало известно, что обломки украинского дрона повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Краснодарского края. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.