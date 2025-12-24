В Турции разбился самолет с главой генштаба Ливии. Что известно о происшествии

В Турции разбился частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии:
Самолет разбился недалеко от Анкары. Ранее борт исчез с экранов радаров.
В МВД Турции сообщили, что на борту самолета находились пять человек.
Аэропорт Анкары продолжает работу после происшествия, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.
Турецкие спасатели нашли обломки самолета.
Прокуратура Турции начала расследование причин и обстоятельств происшествия.
Разбившийся самолет принадлежал зарегистрированной на Мальте авиакомпании и совершал полеты с 1988 года.
По предварительным данным, борт разбился из-за технической неисправности.
Реакция Ливии
Премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба подтвердил гибель начальника генштаба армии республики.
В Ливии заявили, что ожидают от Турции результатов расследования катастрофы с самолетом.