В Турции разбился самолет с главой генштаба Ливии. Что известно о происшествии

Борт потерпел крушение недалеко от Анкары.

Источник: AP 2024

В Турции разбился частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии:

Самолет разбился недалеко от Анкары. Ранее борт исчез с экранов радаров.

В МВД Турции сообщили, что на борту самолета находились пять человек.

Аэропорт Анкары продолжает работу после происшествия, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

Турецкие спасатели нашли обломки самолета.

Прокуратура Турции начала расследование причин и обстоятельств происшествия.

Разбившийся самолет принадлежал зарегистрированной на Мальте авиакомпании и совершал полеты с 1988 года.

По предварительным данным, борт разбился из-за технической неисправности.

Реакция Ливии

Премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба подтвердил гибель начальника генштаба армии республики.

В Ливии заявили, что ожидают от Турции результатов расследования катастрофы с самолетом.