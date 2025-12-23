Ричмонд
Глава Генштаба Ливии и его сопровождающие погибли в авиакатастрофе

Авиакатастрофа частного бизнес-джета недалеко от Анкары унесла жизнь не только начальника Генерального штаба вооруженных сил Ливии Мухаммеда аль-Хаддада, но и команда его сопровождающих. Об этом сообщил глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба.

На борту находилось пять человек.

«Мы получили известие о гибели начальника генштаба армии Ливии Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих», — заявил Дбейба. Информацию передают РИА Новости.

«Мы получили известие о гибели начальника генштаба армии Ливии Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих», — заявил Дбейба. Информацию передают РИА Новости.

ПНЕ Ливии базируется в Триполи. Именно туда летел разбившийся борт.

Трагедия произошла вечером 23 декабря. Самолет вылетел из аэропорта Анкары в Турции и вскоре пропал с радаров. На борту находилось пять человек. Обломки разбившегося судна были обнаружены вблизи района Хаймана.