Глава Генштаба Ливии и его сопровождающие погибли в авиакатастрофе

Авиакатастрофа частного бизнес-джета недалеко от Анкары унесла жизнь не только начальника Генерального штаба вооруженных сил Ливии Мухаммеда аль-Хаддада, но и команда его сопровождающих. Об этом сообщил глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба.