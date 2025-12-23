Ричмонд
Министр ПНЕ Ливии подтвердил гибель военного командования при крушении под Анкарой

Премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба сообщил о гибели высшего военного руководства страны в авиакатастрофе близ Анкары.

«Начальник штаба Мухаммед аль-Хаддад, его советник, начальник штаба сухопутных войск и директор Управления военного производства погибли в трагической аварии по возвращении из официальной поездки в Анкару», — говорится в заявлении премьера.

По данным турецких властей, на борту также находился командующий сухопутными войсками Ливии генерал-лейтенант Футури Грибель — Альфитори Джрибиль. Предварительная причина случившегося — техническая неисправность.

Как ранее сообщал Life.ru, поисково-спасательные группы нашли обломки разбившегося бизнес-джета Falcon 50. Самолёт упал вскоре после взлёта из аэропорта Анкары. На месте работают технические и следственные группы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.