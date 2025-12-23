Министр ПНЕ Ливии подтвердил гибель военного командования при крушении под Анкарой

«Начальник штаба Мухаммед аль-Хаддад, его советник, начальник штаба сухопутных войск и директор Управления военного производства погибли в трагической аварии по возвращении из официальной поездки в Анкару», — говорится в заявлении премьера.
По данным турецких властей, на борту также находился командующий сухопутными войсками Ливии генерал-лейтенант Футури Грибель — Альфитори Джрибиль. Предварительная причина случившегося — техническая неисправность.
Как ранее сообщал Life.ru, поисково-спасательные группы нашли обломки разбившегося бизнес-джета Falcon 50. Самолёт упал вскоре после взлёта из аэропорта Анкары. На месте работают технические и следственные группы.
