Власти Ливии назвали возможную причину крушения самолета у Анкары

Причиной крушения самолета в Турции, на борту которого находился начальник генштаба ливийской армии Али аль-Хаддад, могла стать техническая неисправность. Об этом он заявил в эфире телеканала Al-Jazeera госминистр в заседающем в Триполи Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Валид аль-Ляфи.

Глава Генштаба Ливии погиб при падении самолета в Турции.

«Все указывает на то, что причиной крушения самолета стала техническая неисправность», — заявил аль-Ляфи телеканалу Al-Jazeera. Подробностей о характере возможной неисправности госминистр не привел.

Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии сообщило о гибели начальника генерального штаба ВС страны Мухаммеда аль-Хаддада и сопровождавших его членов делегации в результате крушения самолета. По данным ПНЕ, воздушное судно, на борту которого находился аль-Хаддад, потерпело крушение вечером 23 декабря в районе Анкары. На месте происшествия обнаружены фрагменты самолета, пишет RT.