Власти Ливии назвали возможную причину крушения самолета у Анкары

Причиной крушения самолета в Турции, на борту которого находился начальник генштаба ливийской армии Али аль-Хаддад, могла стать техническая неисправность. Об этом он заявил в эфире телеканала Al-Jazeera госминистр в заседающем в Триполи Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Валид аль-Ляфи.