В Петербурге задержали полицейского за взятку в 100 тысяч рублей

По данным следствия, подозреваемый выдвинул требование двоим гражданам, в отношении которых проводилась проверка по факту кражи, передать ему денежные средства в размере 100 тысяч рублей за непривлечение их к уголовной ответственности. Далее он 17 и 23 декабря в служебном кабинете в ходе личной встречи с гражданином, действующим в рамках оперативно-розыскного мероприятия УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, получил взятку.