В Петербурге задержали полицейского за взятку в 100 тысяч рублей

В Петербурге задержали полицейского с поличным за взятку в 100 тыс рублей.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Начальника 28-го отдела полиции УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга задержали за взятку в 100 тысяч рублей с поличным, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по городу.

«Следственным отделом по Центральному району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу в отношении заместителя начальника 28-го отдела полиции УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», — сообщает пресс-служба.

По данным следствия, подозреваемый выдвинул требование двоим гражданам, в отношении которых проводилась проверка по факту кражи, передать ему денежные средства в размере 100 тысяч рублей за непривлечение их к уголовной ответственности. Далее он 17 и 23 декабря в служебном кабинете в ходе личной встречи с гражданином, действующим в рамках оперативно-розыскного мероприятия УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, получил взятку.

«Должностное лицо задержано с поличным», — отметили в пресс-службе ГСУСК.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.