Жилые дома загорелись в двух курганской селах

Предварительной причиной этих двух пожаров назван недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Еще один пожар произошел в магазине на улице Бажова в Кургане, где огонь охватил один квадратный метр. Также за сутки сотрудники МЧС шесть раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.