Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жилые дома загорелись в двух курганской селах

В Курганской области пожарные подразделения ликвидировали серьезные возгорания в двух частных жилых домах и одном магазине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Электрооборудование стало причиной серьезных пожаров в курганских деревнях.

В Курганской области пожарные подразделения ликвидировали серьезные возгорания в двух частных жилых домах и одном магазине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В деревне Галишево Кетовского округа полыхал жилой дом. Пламя на 48 квадратах тушили три восемь сотрудников МЧС. В селе Лихачи Варгашинского округа горел жилой дом. Пожар на 49 квадратах ликвидировали семь огнеборцев. При тушении домов была задействована спецтехника», — отмечают в ведомстве..

Предварительной причиной этих двух пожаров назван недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Еще один пожар произошел в магазине на улице Бажова в Кургане, где огонь охватил один квадратный метр. Также за сутки сотрудники МЧС шесть раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.