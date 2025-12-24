Жилые дома загорелись в двух курганской селах

Электрооборудование стало причиной серьезных пожаров в курганских деревнях.
В Курганской области пожарные подразделения ликвидировали серьезные возгорания в двух частных жилых домах и одном магазине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«В деревне Галишево Кетовского округа полыхал жилой дом. Пламя на 48 квадратах тушили три восемь сотрудников МЧС. В селе Лихачи Варгашинского округа горел жилой дом. Пожар на 49 квадратах ликвидировали семь огнеборцев. При тушении домов была задействована спецтехника», — отмечают в ведомстве..
Предварительной причиной этих двух пожаров назван недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Еще один пожар произошел в магазине на улице Бажова в Кургане, где огонь охватил один квадратный метр. Также за сутки сотрудники МЧС шесть раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.