Госминистр ПНЕ Ливии назвал возможную причину крушения самолёта в Турции

В Турции потерпел крушение самолёт Falcon 50 с начальником генштаба армии Ливии Али аль-Хаддадом, госминистр в заседающем в Триполи ливийском Правительстве национального единства Валид аль-Ляфи заявил, что причиной случившегося могла стать техническая неисправность.
«Всё указывает на то, что причиной крушения самолёта стала техническая неисправность», — сказал он.
Комментарий прозвучал в разговоре с телеканалом Al-Jazeera.
Напомним, турецкие власти подтвердили, что частный самолёт Falcon 50, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад, потерпел крушение неподалёку от Анкары.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что крушение произошло примерно через 30 минут после взлёта. По его словам, сначала самолёт подал сигнал об экстренной посадке, но затем связь пропала.
По данным турецкой стороны, на борту самолёта находились пять человек В Турции начаты поисково-спасательные работы.
Глава правительстве национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба рассказал, что генерал аль-Хаддад и его сопровождающие погибли.
Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, на котором запечатлён взрыв в небе, который может быть связан с пропавшим частным самолётом Falcon 50 под Анкарой.