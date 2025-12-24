Причиной крушения самолета в Турции могла стать техническая неисправность

Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад находился на борту самолета Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшего из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20:10. Связь с самолетом была потеряна в 20:52 (по московскому времени). Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что был получен сигнал об экстренной посадке у района Хаймана.