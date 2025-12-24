Причиной крушения самолета в Турции могла стать техническая неисправность

Причиной крушения самолета с начальником генштаба армии Ливии Али аль-Хаддадом в Турции могла стать техническая неисправность. Об этом заявил госминистр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Валид аль-Ляфи.
«Все указывает на то, что причиной крушения самолета стала техническая неисправность», — отметил аль-Ляфи в интервью телеканалу Al-Jazeera. Ранее глава ПНЕ Ливии Абдельхамид Дбейба подтвердил, что аль-Хаддад и его сопровождающие погибли в результате крушения самолета, который пропал с радаров вскоре после вылета из Анкары.
Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад находился на борту самолета Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшего из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20:10. Связь с самолетом была потеряна в 20:52 (по московскому времени). Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что был получен сигнал об экстренной посадке у района Хаймана.
Генеральная прокуратура Анкары начала расследование по факту крушения самолета с ливийской делегацией. Аль-Хаддад находился в Турции с официальным визитом и проводил переговоры с турецкими коллегами.