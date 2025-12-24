Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бил по губам и толкал»: челябинка рассказала, как ее выбросил с пятого этажа бывший парень

Жительница Челябинска Кристина сообщила, что ее бывший парень сначала жестоко избил ее, а затем столкнул с балкона пятого этажа. Находясь в тяжелом состоянии, девушка рассказала о произошедшем в эфире программы «За гранью» на телеканале НТВ.

Медики продолжают бороться за жизнь пострадавшей при падении челябинки (фото из архива).

Жительница Челябинска Кристина сообщила, что ее бывший парень сначала жестоко избил ее, а затем столкнул с балкона пятого этажа. Находясь в тяжелом состоянии, девушка рассказала о произошедшем в эфире программы «За гранью» на телеканале НТВ.

«Он меня сначала избивал, бил по губам, чтобы я не могла ничего сказать. Я вырвалась на балкон, чтобы позвать на помощь. А он начал меня толкать и скинул с балкона», — призналась Кристина.

Мать пострадавшей рассказала, что ее 21-летняя дочь отправилась к бывшему парню по просьбе его бабушки. После чего пожилая женщина закрыла их в квартире и ушла по своим делам.

Инцидент с Кристиной произошел в конце ноября на улице Гагарина. Мужчина жестоко избил 21-летнюю девушку, а затем сбросил ее с балкона пятого этажа. Сейчас пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. В результате падения она получила многочисленные тяжелые травмы, в том числе перелом позвоночника. Одно из сломанных ребер пробило легкое. Медики продолжают вести борьбу за ее жизнь и здоровье.