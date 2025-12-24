«Бил по губам и толкал»: челябинка рассказала, как ее выбросил с пятого этажа бывший парень

Медики продолжают бороться за жизнь пострадавшей при падении челябинки (фото из архива).
Жительница Челябинска Кристина сообщила, что ее бывший парень сначала жестоко избил ее, а затем столкнул с балкона пятого этажа. Находясь в тяжелом состоянии, девушка рассказала о произошедшем в эфире программы «За гранью» на телеканале НТВ.
«Он меня сначала избивал, бил по губам, чтобы я не могла ничего сказать. Я вырвалась на балкон, чтобы позвать на помощь. А он начал меня толкать и скинул с балкона», — призналась Кристина.
Мать пострадавшей рассказала, что ее 21-летняя дочь отправилась к бывшему парню по просьбе его бабушки. После чего пожилая женщина закрыла их в квартире и ушла по своим делам.
Инцидент с Кристиной произошел в конце ноября на улице Гагарина. Мужчина жестоко избил 21-летнюю девушку, а затем сбросил ее с балкона пятого этажа. Сейчас пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. В результате падения она получила многочисленные тяжелые травмы, в том числе перелом позвоночника. Одно из сломанных ребер пробило легкое. Медики продолжают вести борьбу за ее жизнь и здоровье.