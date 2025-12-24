«Бил по губам и толкал»: челябинка рассказала, как ее выбросил с пятого этажа бывший парень

Инцидент с Кристиной произошел в конце ноября на улице Гагарина. Мужчина жестоко избил 21-летнюю девушку, а затем сбросил ее с балкона пятого этажа. Сейчас пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. В результате падения она получила многочисленные тяжелые травмы, в том числе перелом позвоночника. Одно из сломанных ребер пробило легкое. Медики продолжают вести борьбу за ее жизнь и здоровье.