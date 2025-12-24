Разбившийся в Турции самолет летал с 1988 года

Разбившийся под Анкарой самолет летал с 1988 года.
Потерпевший крушение в районе турецкой столицы Анкары самолет Falcon 50, эксплуатировался почти четыре десятилетия. Воздушное судно, принадлежавшее мальтийской чартерной компании, совершило свой первый полет в 1988 году.
«Потерпевший крушение Falcon 50 совершил свой первый полет в 1988 году. Он эксплуатировался мальтийской авиакомпанией, работал на чартерных маршрутах бизнес-авиации», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах Евросоюза.
Как отмечается, летом 2022 года лайнер проходил техническое обслуживание и использовался очень интенсивно, совершая практически ежедневные рейсы по странам Евросоюза, Ближнего Востока и Африки. Предварительно, причиной катастрофы стала техническая неисправность.
Ранее стало известно, что воздушное судно потерпело крушение вечером 23 декабря в районе Анкары. Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии сообщило о гибели начальника генерального штаба ВС страны Мухаммеда аль-Хаддада и сопровождавших его членов делегации, которые находились в самолете. На месте происшествия обнаружены фрагменты самолета, сообщает RT.