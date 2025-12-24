СМИ: Автомобиль взорвался на Ясеневой улице в Москве

На юге Москвы, на Ясеневой улице произошёл взрыв, который, по предварительной информации, звук раздался из автомобиля. Об стало известно в среду, 24 декабря.
Местные жители сообщили о сильном грохоте и хлопке. На месте происшествия работают экстренные службы, включая полицию и МЧС. Официальной информации о причинах инцидента и возможных пострадавших на данный момент не поступало. Обстоятельства ЧП устанавливаются, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По данным Telegram-канала Shot, возле легковушки лежит человек с поврежденными ногами. Также есть сообщения, что было слышно минимум два взрыва. Звук раздался неподалеку от полицейского участка.
На улице Ясеневой в Москве утром 22 декабря произошел взрыв. Там сдетонировал автомобиль Kia Sorento. В салоне иномарки находился начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Он получил травмы, его доставили в больницу. Он находился в тяжелом состоянии, врачи боролись за его жизнь, но помочь не смогли.
Следователи возбудили уголовное дело. Позднее стало известно, что причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство, которое было прикреплено к днищу машины. Следователи отрабатывают несколько версий убийства генерала. Преступление могли организовать спецслужбы Украины.