Автомобиль взорвался на улице Ясеневой на юге Москвы, где убили генерала Сарварова

Несколько взрывов прогремело на месте, где на парковке взорвали автомобиль генерала Фанила Сарварова, пишет SHOT. Жители столичного Орехово-Борисово слышали минимум два громких звука, которые прогремели около 20 минут назад на улице Ясеневая.

Источник: Life.ru

Также сообщается о дыме и пожаре. По одной из версий, взорвался автомобиль. На месте не менее шести автомобилей МВД. В данный момент точной информации о происшествии нет.

Экстренные службы и полиция на месте взрыва в Москве. Видео © Telegram / SHOT.

Напомним, подрыв припаркованного на улице Ясеневой на юге Москвы автомобиля произошёл утром 22 декабря. Внутри находился владелец — глава Управления оперативной подготовки ВС РФ, генерал Фанил Сарваров. Офицер получил тяжёлые травмы и умер в машине скорой помощи. Следствие полагает, что под капот поместили СВУ мощностью порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Всё, что известно о случившемся к настоящему моменту — в материале Life.ru.

