Автомобиль взорвался на улице Ясеневой на юге Москвы, где убили генерала Сарварова

Также сообщается о дыме и пожаре. По одной из версий, взорвался автомобиль. На месте не менее шести автомобилей МВД. В данный момент точной информации о происшествии нет.
Экстренные службы и полиция на месте взрыва в Москве. Видео © Telegram / SHOT.
Напомним, подрыв припаркованного на улице Ясеневой на юге Москвы автомобиля произошёл утром 22 декабря. Внутри находился владелец — глава Управления оперативной подготовки ВС РФ, генерал Фанил Сарваров. Офицер получил тяжёлые травмы и умер в машине скорой помощи. Следствие полагает, что под капот поместили СВУ мощностью порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Всё, что известно о случившемся к настоящему моменту — в материале Life.ru.
