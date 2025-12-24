Взрывы прогремели на парковке в Москве, где погиб генерал Сарваров

На месте хлопков в Москве стоят машины полиции.
В районе парковки, где ранее, 22 декабря, был подорван автомобиль генерала Фанила Сарварова, прогремело несколько взрывов. Информацию подтвердил источник URA.RU. Жители столичного района Орехово-Борисово сообщили, что услышали как минимум два громких хлопка.
«Взрывы прогремели на месте недавнего подрыва генерала Фанила Сарварова», — сообщил источник. Жители района Орехово-Борисово услышали как минимум два громких хлопка в районе улицы Ясеневая.
По данным местных каналов, в районе происшествия работают как минимум шесть служебных автомобилей МВД. Официальные комментарии и уточненные данные о характере инцидента на данный момент не предоставлены.
В Москве ранее погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, руководивший управлением оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России и получивший ранения в результате подрыва его автомобиля на юге столицы. Следствие установило, что утром 22 декабря во дворе жилого дома на улице Ясеневая в Москве произошел взрыв.
Самодельное взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля. Жители вызвали экстренные службы, на место прибыли спасатели и пожарные подразделения. Военнослужащий, находившийся рядом с машиной, скончался от полученных повреждений.