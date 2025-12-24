Взрывы прогремели на парковке в Москве, где погиб генерал Сарваров

В Москве ранее погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, руководивший управлением оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России и получивший ранения в результате подрыва его автомобиля на юге столицы. Следствие установило, что утром 22 декабря во дворе жилого дома на улице Ясеневая в Москве произошел взрыв.