Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы прогремели на парковке в Москве, где погиб генерал Сарваров

В районе парковки, где ранее, 22 декабря, был подорван автомобиль генерала Фанила Сарварова, прогремело несколько взрывов. Информацию подтвердил источник URA.RU. Жители столичного района Орехово-Борисово сообщили, что услышали как минимум два громких хлопка.

На месте хлопков в Москве стоят машины полиции.

В районе парковки, где ранее, 22 декабря, был подорван автомобиль генерала Фанила Сарварова, прогремело несколько взрывов. Информацию подтвердил источник URA.RU. Жители столичного района Орехово-Борисово сообщили, что услышали как минимум два громких хлопка.

«Взрывы прогремели на месте недавнего подрыва генерала Фанила Сарварова», — сообщил источник. Жители района Орехово-Борисово услышали как минимум два громких хлопка в районе улицы Ясеневая.

По данным местных каналов, в районе происшествия работают как минимум шесть служебных автомобилей МВД. Официальные комментарии и уточненные данные о характере инцидента на данный момент не предоставлены.

В Москве ранее погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, руководивший управлением оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России и получивший ранения в результате подрыва его автомобиля на юге столицы. Следствие установило, что утром 22 декабря во дворе жилого дома на улице Ясеневая в Москве произошел взрыв.

Самодельное взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля. Жители вызвали экстренные службы, на место прибыли спасатели и пожарные подразделения. Военнослужащий, находившийся рядом с машиной, скончался от полученных повреждений.