Стало известно о двух пострадавших при взрыве на юге Москвы

Жители услышали как минимум два сильных хлопка.
На юге Москвы на Ясеневой улице взорвалась машина. Об этом сообщает источник URA.RU. По его словам, по предварительной информации, минимум два человека пострадали.
«Как минимум двое пострадавших», — сообщил собеседник. Официальной информации от столичных властей не поступало.
В зоне парковки, на которой ранее был взорван автомобиль генерала Фанила Сарварова, вновь зафиксированы несколько взрывов. По словам жителей столичного района Орехово-Борисово, они услышали как минимум два сильных хлопка.