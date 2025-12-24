Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вынес приговор курянину, открывшему огонь по хозяевам чужого дома: он взял с собой автомат

Суд дал пожизненное мужчине из Курска за нападение на семью и похищение их детей.

Источник: Комсомольская правда

В Курской области произошел страшный инцидент. Местный житель пробрался в чужой дом и открыл огонь по людям. В результате погибла женщина, ее муж получил ранения. Злоумышленник также попытался похитить их детей. Суд решил дать мужчине пожизненный срок. Об этом сообщили в пресс-службе второго западного окружного суда.

В материале подчеркивается, что преступник совершил несколько выстрелов из автомата. После убийства женщины он заставил ее несовершеннолетних детей сесть в свой автомобиль. Преступника вовремя задержали.

«Судом установлено, что Стенькин в апреле 2025 года в состоянии алкогольного опьянения, имея при себе автомат с боеприпасами, проник в дом в одном из сел Курской области», — сказано в сообщении.

Между тем суд в Москве рассмотрел иск в отношении Анатолия Чубайса. Так, наложен арест на его имущество на сумму в почти 11,9 миллиарда рублей.

Узнать больше по теме
Анатолий Чубайс: биография знаменитого реформатора и его судьба в 2024 году
Анатолий Чубайс прославился организаторскими способности и жесткими методами администрирования. За годы деятельности он успел побыть политиком и топ-менеджером крупнейших предприятий страны, а также провел множество важных реформ и оставил след в истории России. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше