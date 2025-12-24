Суд вынес приговор курянину, открывшему огонь по хозяевам чужого дома: он взял с собой автомат

В Курской области произошел страшный инцидент. Местный житель пробрался в чужой дом и открыл огонь по людям. В результате погибла женщина, ее муж получил ранения. Злоумышленник также попытался похитить их детей. Суд решил дать мужчине пожизненный срок. Об этом сообщили в пресс-службе второго западного окружного суда.
В материале подчеркивается, что преступник совершил несколько выстрелов из автомата. После убийства женщины он заставил ее несовершеннолетних детей сесть в свой автомобиль. Преступника вовремя задержали.
«Судом установлено, что Стенькин в апреле 2025 года в состоянии алкогольного опьянения, имея при себе автомат с боеприпасами, проник в дом в одном из сел Курской области», — сказано в сообщении.
