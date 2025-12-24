Ричмонд
Суд арестовал имущество Чубайса и экс-менеджеров «Роснано»

Арбитражный суд Москвы ввел обеспечительные меры в отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и ряда других бывших топ-менеджеров госкорпорации. Об этом сообщается в картотеке на сайте суда.

Под арест попали имущество и денежные средства фигурантов. Данная мера принята в связи с тем, что «физические лица, к которым предъявлено настоящее требование, не находятся на территории Российской Федерации», что создает риск вывода активов, говорится на сайте суда.

Имущественный арест также касается бывших членов правления «Роснано» — Юрия Удальцова, Олега Киселева, Владимира Аветисяна, Сергея Калюжного, а также кураторов проекта Андрея Кушнарева и Дмитрия Лисенкова. В самой корпорации заявили, что обеспечительные меры необходимы для предотвращения возможного вывода активов за пределы России.

Компания «Роснано» подала новый иск к своему бывшему руководителю Анатолию Чубайсу, потребовав взыскать с него почти 12 миллиардов рублей. Бизнесмен якобы неразумно инвестировал деньги в проекты и нарушал правила корпорации. Ранее компания уже судилась с Чубайсом, а до этого силовики арестовали нескольких экс-заместителей предпринимателя. «Вечерняя Москва» узнала детали и историю этих разбирательств.

