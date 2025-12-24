Ричмонд
СМИ: При взрыве на Ясеневой улице в Москве пострадали двое полицейских

Стало известно, что на Ясеневой улице в Москве, где ранее произошел взрыв, пострадали двое сотрудников полиции. Об этом стало известно в среду, 24 декабря.

По предварительной информации, неизвестный бросил взрывное устройство в автомобиль ГИБДД.

Состояние раненых полицейских оценивается как тяжелое, на месте с ними работает бригада скорой помощи. Официальной информации о деталях происшествия и личности подозреваемого пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что возле легковушки лежит человек с поврежденными ногами. Также, по словам местных жителей, было слышно минимум два взрыва. Звук раздался неподалеку от полицейского участка.

Кроме того, на улице Ясеневой в Москве утром 22 декабря произошел взрыв. Там сдетонировал автомобиль Kia Sorento. В салоне иномарки находился начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Он получил травмы, его доставили в больницу. Он находился в тяжелом состоянии, врачи боролись за его жизнь, но помочь не смогли.