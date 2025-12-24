Ричмонд
Курганские подростки уговорили незнакомку купить алкоголь, а затем один из них оказался в больнице

В Кургане компания подростков уговорила незнакомую девушку приобрести для них алкоголь, после чего один из несовершеннолетних попал в больницу с отравлением. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Курганской области.

«Инцидент произошел в декабре, семеро подростков, которым по 16 и 17 лет, собрались в квартире без ведома взрослых. В приобретении спиртного несовершеннолетним помогла незнакомая девушка, которая поддалась уговорам и предъявила свой паспорт продавцу магазина на кассе. В результате потребления алкогольной продукции один из участников вечеринки почувствовал себя плохо и в бессознательном состоянии был доставлен в больницу с отравлением», — заявили в ведомстве.

Личность девушки, купившей алкоголь, установлена. В отношении нее составлен протокол по статье 6.10 КоАП РФ за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции. Сейчас жизни пострадавшего подростка ничего не угрожает. Полиция напоминает об административной и уголовной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, а также предупреждает об опасности суррогатного алкоголя, особенно в преддверии новогодних праздников.