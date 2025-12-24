Цистерна с газом взорвалась на заправке в итальянском городе Теано. Видео © Х / InfoR00M.
По информации пожарных, первоначальное возгорание, возникшее в результате ДТП, привело к детонации транспортёра с газом. Участок трассы, где произошёл взрыв, был немедленно перекрыт для движения. Данных о возможных пострадавших или жертвах на текущий момент не поступало.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия местными властями инициировано служебное расследование.
