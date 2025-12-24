Ричмонд
Цистерна с газом взорвалась на заправке в итальянском городе Теано

На автозаправочной станции в итальянском городе Теано произошла серьёзная авария, повлекшая за собой взрыв цистерны, перевозившей сжиженный природный газ (СПГ). Инцидент случился 23 декабря после столкновения грузовых автомобилей на автомагистрали A1, о чём сообщила пресс-служба местных спасательных служб.

Цистерна с газом взорвалась на заправке в итальянском городе Теано. Видео © Х / InfoR00M.

По информации пожарных, первоначальное возгорание, возникшее в результате ДТП, привело к детонации транспортёра с газом. Участок трассы, где произошёл взрыв, был немедленно перекрыт для движения. Данных о возможных пострадавших или жертвах на текущий момент не поступало.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия местными властями инициировано служебное расследование.

Ранее Life.ru рассказал, что на улице Ясеневой в южной части Москвы взорвался припаркованный автомобиль. Внутри находился владелец — глава Управления оперативной подготовки ВС РФ, генерал Фанил Сарваров. Офицер получил тяжёлые травмы и умер в машине скорой помощи. Всё, что известно о случившемся к настоящему моменту — читайте на Life.ru.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.