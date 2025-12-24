Взрывы прогремели у дома погибшего генерала Сарварова, на месте дежурят силовики: онлайн-трансляция

В районе парковки на улице Ясеневая в Москве, где 22 декабря произошел подрыв автомобиля, внутри которого находился начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, зафиксированы несколько взрывов. Эту информацию подтвердил источник URA.RU.