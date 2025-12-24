Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы прогремели у дома погибшего генерала Сарварова, на месте дежурят силовики: онлайн-трансляция

В районе парковки на улице Ясеневая в Москве, где 22 декабря произошел подрыв автомобиля, внутри которого находился начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, зафиксированы несколько взрывов. Эту информацию подтвердил источник URA.RU.

По предварительной информации, из-за взрыва могли пострадать полицейские.

В районе парковки на улице Ясеневая в Москве, где 22 декабря произошел подрыв автомобиля, внутри которого находился начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, зафиксированы несколько взрывов. Эту информацию подтвердил источник URA.RU.

По словам жителей московского района Орехово-Борисово, они услышали как минимум два громких хлопка. Поступала информация о пострадавших. Подробности — в трансляции URA.RU.

05:16 Сотрудники ДПС пострадали при взрыве на юге Москвы. Об этом сообщил Следственный комитет в telegram-канале. Специалистами ведомства заведено уголовное дело, а также назначен ряд экспертиз.