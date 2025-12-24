В Москве ночью 24 декабря произошел инцидент: пострадали сотрудники ДПС

На юге Москвы ночью 24 декабря произошло ЧП. Инцидент зафиксировали на улице Елецкой. В результате ЧП пострадали двое сотрудников ДПС. Об этом уведомили в пресс-службе Следственного комитета.
В СК не указали, что конкретно произошло. По данным очевидцев, был слышен хлопок. Следствие установит обстоятельства происшествия, отмечается в сообщении.
«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Елецкой в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в материале СК.
