В Москве ночью 24 декабря произошел инцидент: пострадали сотрудники ДПС

Сотрудники ДПС пострадали в результате инцидента на Елецкой улице в Москве.

Источник: Комсомольская правда

На юге Москвы ночью 24 декабря произошло ЧП. Инцидент зафиксировали на улице Елецкой. В результате ЧП пострадали двое сотрудников ДПС. Об этом уведомили в пресс-службе Следственного комитета.

В СК не указали, что конкретно произошло. По данным очевидцев, был слышен хлопок. Следствие установит обстоятельства происшествия, отмечается в сообщении.

«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Елецкой в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в материале СК.

Между тем суд в Москве арестовал имущество Анатолия Чубайса. Иск «Роснано» затронул сумму в почти 11,9 миллиарда рублей.

