Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело возбудили после взрыва машины на юге Москвы, где пострадали сотрудники ДПС

Следователи и криминалисты Следственного комитета Москвы выясняют обстоятельства взрыва на юге столицы, в результате которого пострадали автоинспекторы. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Источник: Life.ru

Происходящее на месте взрыва машины у отдела полиции в Москве. Видео © Life.ru.

Уголовное дело возбудили по факту инцидента на улице Елецкой в Москве. Расследование ведёт Главное следственное управление СК РФ по городу Москве.

«Следователями и криминалистами столичного СК совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения», — указано в сообщении.

В ближайшее время назначат судебные экспертизы — в том числе медицинскую и взрывотехническую. Пострадавших сотрудников увезли с места происшествия на автомобиле скорой помощи.

Как ранее сообщил Life.ru, сотрудники ДПС получили тяжёлые ранения при взрыве у отдела полиции. По предварительным данным, неизвестный бросил взрывпакет в окно автомобиля. Очевидцы видели, как с места происшествия скрылись двое мужчин.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.