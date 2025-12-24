Дело возбудили после взрыва машины на юге Москвы, где пострадали сотрудники ДПС

Происходящее на месте взрыва машины у отдела полиции в Москве. Видео © Life.ru.
Уголовное дело возбудили по факту инцидента на улице Елецкой в Москве. Расследование ведёт Главное следственное управление СК РФ по городу Москве.
«Следователями и криминалистами столичного СК совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения», — указано в сообщении.
В ближайшее время назначат судебные экспертизы — в том числе медицинскую и взрывотехническую. Пострадавших сотрудников увезли с места происшествия на автомобиле скорой помощи.
Как ранее сообщил Life.ru, сотрудники ДПС получили тяжёлые ранения при взрыве у отдела полиции. По предварительным данным, неизвестный бросил взрывпакет в окно автомобиля. Очевидцы видели, как с места происшествия скрылись двое мужчин.
