Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авто снесло забор и газовую трубу и «влетело» во двор частного дома в Алматы

В Алматы в результате ДТП автомобиль снес забор и газовую трубу и «влетел» на территорию жилого дома. В полиции рассказали подробности аварии, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Getty Images

Вечером на окраине города произошла авария. Очевидцы сообщили, что обе машины мчались по узкой дороге на высокой скорости. На пересечении двух улиц «Тойота» столкнулась с «Ладой». После столкновения внедорожник продолжил движение на полном ходу и въехал на территорию жилого дома.

«Тойота» врезалась в металлический забор и повредила опору газовой трубы. Водителя внедорожника с телесными повреждениями доставили в больницу. Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства ДТП.

В полиции прокомментировали произошедшее: «Водитель автомашины марки Toyota допустила столкновение с автомашиной марки LADA. Далее Toyota по инерции продолжила движение, допустила наезд на металлические забор дома и газовую опору. В результате данного ДТП телесные повреждения получила водитель автомашины Toyota. Она была доставлена в одну из больниц города. По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование. Обстоятельства устанавливаются».