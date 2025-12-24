Авто снесло забор и газовую трубу и «влетело» во двор частного дома в Алматы

Вечером на окраине города произошла авария. Очевидцы сообщили, что обе машины мчались по узкой дороге на высокой скорости. На пересечении двух улиц «Тойота» столкнулась с «Ладой». После столкновения внедорожник продолжил движение на полном ходу и въехал на территорию жилого дома.
«Тойота» врезалась в металлический забор и повредила опору газовой трубы. Водителя внедорожника с телесными повреждениями доставили в больницу. Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства ДТП.
В полиции прокомментировали произошедшее: «Водитель автомашины марки Toyota допустила столкновение с автомашиной марки LADA. Далее Toyota по инерции продолжила движение, допустила наезд на металлические забор дома и газовую опору. В результате данного ДТП телесные повреждения получила водитель автомашины Toyota. Она была доставлена в одну из больниц города. По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование. Обстоятельства устанавливаются».