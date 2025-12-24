Авто снесло забор и газовую трубу и «влетело» во двор частного дома в Алматы

Вечером на окраине города произошла авария. Очевидцы сообщили, что обе машины мчались по узкой дороге на высокой скорости. На пересечении двух улиц «Тойота» столкнулась с «Ладой». После столкновения внедорожник продолжил движение на полном ходу и въехал на территорию жилого дома.