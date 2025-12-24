На месте гибели генерала Сарварова прогремели новые взрывы: кто пострадал

Пострадали двое сотрудников ДПС.
Несколько взрывов прогремело на месте, где на парковке взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Об этом пишут СМИ. В результате происшествия пострадали два человека. Что известно о ЧП — в материале URA.RU.
Что известно о ЧП.
В районе Орехово-Борисово на улице Ясеневая очевидцы услышали как минимум два громких хлопка, после чего заметили возгорание и дым. По предварительной информации, причиной происшествия стал взрыв автомобиля.
Как передает Shot, на месте инцидента работают не менее шести автомобилей МВД.
В частности, telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники сообщает, что в результате взрыва на Ясеневой улице ранены двое сотрудников полиции. По данным канала, неизвестный кинул пакет в служебный автомобиль ГИБДД, после чего произошло срабатывание взрывного устройства.
СК возбудил дело.
СК совместно с оперативными службами осматривается место происшествия.
В Москве возбудили уголовное дело по факту инцидента на юге города, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС. Об этом 24 декабря сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по городу Москве. ЧП произошло на улице Елецкой, на месте работают следователи и криминалисты столичного управления СК.
«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Елецкой в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу Москве. Следователями и криминалистами столичного СК совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
Гибель генерал-лейтенанта Сарварова.
Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве под автомобилем офицера было приведено в действие взрывное устройство. Позднее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший пост начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
В Следственном комитете уточнили, что это произошло в результате взрыва самодельного взрывного устройства, которое установили под днищем его машины. Утечка информации о Сарварове могла стать следствием предательских действий внутри российских государственных структур. Такое предположение в интервью изданию mk.ru высказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.