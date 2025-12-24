СКР возбудил уголовное дело после взрыва в Москве, где пострадали полицейские

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента на юге Москвы, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел на улице Елецкой. В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления СК совместно с оперативными службами проводят осмотр места происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения.
В рамках расследования будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая, для установления всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.
О взрыве стало известно 24 декабря. Позже сообщалось, что по предварительной информации, неизвестный бросил взрывное устройство в автомобиль ГИБДД. Состояние раненых полицейских оценивается как тяжелое, на месте с ними работает бригада скорой помощи.
Кроме того, на улице Ясеневой в Москве утром 22 декабря произошел взрыв. Там сдетонировал автомобиль Kia Sorento. В салоне иномарки находился начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Он получил травмы, его доставили в больницу. Он находился в тяжелом состоянии, врачи боролись за его жизнь, но помочь не смогли.