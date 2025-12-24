ДТП с пассажирскими автобусами произошло утром в центре Владивостока

Что касается версии со скользкой дорогой, то улица Светланская вошла в перечень участков, которые минувшей ночью бригады муниципальной службы «Содержания городских территорий» обработали от снега и наледи. Правда, жители города утверждают, что даже в центре Владивостока было достаточно обледеневших дорог и тротуаров. В МЦУ поясняют, что неэффективность очистки связана с тем, что из-за продолжавшихся осадков и снега, переходящего в дождь при плюсовых температурах и последующих заморозках ледяная корка образовалась снова. Сейчас город продолжают чистить.