ДТП с пассажирскими автобусами произошло утром в центре Владивостока

Автобус, следовавший по маршруту № 31, врезался в другой рейсовый автобус. Пока неясно, проблема в отказавших тормозах или в потере управления на скользкой дороге. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
По словам очевидцев, пассажиры поинтересовались у водителя автобуса, был ли у транспортного средства утренний осмотр с проверкой исправности основных систем и агрегатов, но шофёр якобы заявил, что впервые слышит о необходимости предрейсового технического осмотра. Ситуация вызвала возмущение пассажиров, так как при столь низком качестве обслуживания и несоблюдении требований безопасности перевозчики настаивают на повышении стоимости проезда до 75 рублей (городская администрация согласилась повысить до 60 рублей).
Что касается версии со скользкой дорогой, то улица Светланская вошла в перечень участков, которые минувшей ночью бригады муниципальной службы «Содержания городских территорий» обработали от снега и наледи. Правда, жители города утверждают, что даже в центре Владивостока было достаточно обледеневших дорог и тротуаров. В МЦУ поясняют, что неэффективность очистки связана с тем, что из-за продолжавшихся осадков и снега, переходящего в дождь при плюсовых температурах и последующих заморозках ледяная корка образовалась снова. Сейчас город продолжают чистить.
Магистральные дороги после 9 утра в целом стали безопасны (что не успели убрать бригады — раскатали в грязь автомобили). Основная проблема — тротуары, лестницы, а также некоторые внутриквартальные проезды.