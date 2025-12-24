Адвокат Григориади: разъяснения Верховного суда отделят радикалов от любителей

Ранее пленум Верховного суда в подготовленных поправках в постановление «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 2011 года, которые обсуждались на заседании пленума под председательством Игоря Краснова, разъяснил, что уголовная ответственность за пропаганду нацистской или экстремистской символики наступает лишь в случае, если она демонстрируется, изготавливается или продается с целью придать ей привлекательность.