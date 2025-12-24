Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Григориади: разъяснения Верховного суда отделят радикалов от любителей

Ранее в судебной системе были «странные дела», когда, например, штрафовали за кадры из «Семнадцати мгновений весны» или фото из учебников истории, пояснил эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина.

Источник: Freepik

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Благодаря разъяснениям Верховного суда России о нацистской символике суды смогут четко отделять радикалов-пропагандистов от коллекционеров и любителей истории. Об этом ТАСС рассказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Ранее пленум Верховного суда в подготовленных поправках в постановление «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 2011 года, которые обсуждались на заседании пленума под председательством Игоря Краснова, разъяснил, что уголовная ответственность за пропаганду нацистской или экстремистской символики наступает лишь в случае, если она демонстрируется, изготавливается или продается с целью придать ей привлекательность.

«Ответственность за символику наступает только при наличии цели пропаганды — то есть попытки сделать ее “привлекательной”, — сказал собеседник агентства.

Как пояснил Григориади, ранее в судебной системе были «странные дела», когда, например, штрафовали за кадры из «Семнадцати мгновений весны» или фото из учебников истории.

«ВС РФ четко разделил радикалов-пропагандистов и историков, коллекционеров или просто людей, делящихся архивными кадрами. Теперь следствию придется доказывать именно злой умысел и попытку героизации, а не просто факт наличия картинки в соцсетях», — отметил Григориади.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше