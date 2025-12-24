Адвокат Григориади: разъяснения Верховного суда отделят радикалов от любителей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Благодаря разъяснениям Верховного суда России о нацистской символике суды смогут четко отделять радикалов-пропагандистов от коллекционеров и любителей истории. Об этом ТАСС рассказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.
Ранее пленум Верховного суда в подготовленных поправках в постановление «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 2011 года, которые обсуждались на заседании пленума под председательством Игоря Краснова, разъяснил, что уголовная ответственность за пропаганду нацистской или экстремистской символики наступает лишь в случае, если она демонстрируется, изготавливается или продается с целью придать ей привлекательность.
«Ответственность за символику наступает только при наличии цели пропаганды — то есть попытки сделать ее “привлекательной”, — сказал собеседник агентства.
Как пояснил Григориади, ранее в судебной системе были «странные дела», когда, например, штрафовали за кадры из «Семнадцати мгновений весны» или фото из учебников истории.
«ВС РФ четко разделил радикалов-пропагандистов и историков, коллекционеров или просто людей, делящихся архивными кадрами. Теперь следствию придется доказывать именно злой умысел и попытку героизации, а не просто факт наличия картинки в соцсетях», — отметил Григориади.