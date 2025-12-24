Ричмонд
Shot сообщил о двух погибших и двух пострадавших полицейских в результате взрывы

На юге Москвы произошел взрыв рядом с полицейским участком, в результате которого погибли два сотрудника полиции, а еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

На юге Москвы произошел взрыв рядом с полицейским участком, в результате которого погибли два сотрудника полиции, а еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Официального подтверждения этой информации нет.

По информации издания SHOT, в связи с инцидентом на месте работают кинологи с собаками, которые обследуют территорию на предмет возможных самодельных взрывных устройств. Уточняется, что взрыв произошел вблизи полицейского участка, и сейчас правоохранительные органы принимают меры для обеспечения безопасности и выяснения всех обстоятельств случившегося.

По официальным данным пресс-службы прокуратуры города, два сотрудника ДПС получили травмы в результате происшествия на Елецкой улице в южной части Москвы.

«Прокуратура осуществляет контроль за выяснением обстоятельств инцидента на Елецкой улице, в результате которого пострадали два сотрудника ДПС», — указано в официальном сообщении.

Дальнейшие детали о состоянии пострадавших и причинах взрыва пока не раскрываюся.