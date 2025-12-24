Shot сообщил о двух погибших и двух пострадавших полицейских в результате взрывы

По информации издания SHOT, в связи с инцидентом на месте работают кинологи с собаками, которые обследуют территорию на предмет возможных самодельных взрывных устройств. Уточняется, что взрыв произошел вблизи полицейского участка, и сейчас правоохранительные органы принимают меры для обеспечения безопасности и выяснения всех обстоятельств случившегося.