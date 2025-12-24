СК подтвердил инцидент с нападением на машину полицейских на Ясеневой улице

Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета занимаются установлением обстоятельств происшествия. В официальном сообщении указано: «Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали сотрудники ДПС. В связи с инцидентом, произошедшим на улице Елецкой в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело».