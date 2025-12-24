Водитель сбил ребенка и уехал в Риддере

Шестилетнего мальчика сбили, когда он выбежал из подъезда. От удара ребенок отлетел на несколько метров, но смог встать. Водитель вышел, поговорил с ним и, видимо, убедившись, что с ним всё в порядке, сел в авто и уехал.
Плачущего мальчика и всё произошедшее видели очевидцы, которые забили тревогу и рассказали об аварии в местном чате. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Информация быстро разлетелась по городу, и водителя, который покинул место ДТП, нашли и доставили в отдел полиции.
23 декабря в городе Риддер водитель Lada X-Ray в районе одного из жилых домов сбил несовершеннолетнего пешехода. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции установили водителя, его транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, сообщили в Департаменте полиции ВКО.
В акимате города уточнили, что мальчик госпитализирован. Его состояние стабильное, диагностирован ушиб грудной клетки, медики оказали необходимую помощь.