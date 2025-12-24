Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель сбил ребенка и уехал в Риддере

Вчера, 23 декабря, в Риддере во дворе многоэтажного дома авто сбило ребенка, но водитель вместо оказания помощь уехал с места ДТП, передает YK-News.kz.

Источник: Nur.kz

Шестилетнего мальчика сбили, когда он выбежал из подъезда. От удара ребенок отлетел на несколько метров, но смог встать. Водитель вышел, поговорил с ним и, видимо, убедившись, что с ним всё в порядке, сел в авто и уехал.

Плачущего мальчика и всё произошедшее видели очевидцы, которые забили тревогу и рассказали об аварии в местном чате. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Информация быстро разлетелась по городу, и водителя, который покинул место ДТП, нашли и доставили в отдел полиции.

23 декабря в городе Риддер водитель Lada X-Ray в районе одного из жилых домов сбил несовершеннолетнего пешехода. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции установили водителя, его транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, сообщили в Департаменте полиции ВКО.

В акимате города уточнили, что мальчик госпитализирован. Его состояние стабильное, диагностирован ушиб грудной клетки, медики оказали необходимую помощь.