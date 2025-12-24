Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура вмешалась в дело о новом взрыве на месте гибели генерала Сарварова

Прокуратура Москвы 24 декабря взяла на особый контроль установление обстоятельств инцидента на улице Елецкой в Южном административном округе столицы, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.

Прокуратура взяла на контроль дело о взрыве.

Прокуратура Москвы 24 декабря взяла на особый контроль установление обстоятельств инцидента на улице Елецкой в Южном административном округе столицы, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что прокуроры следят за законностью принимаемых процессуальных решений и своевременностью проведения необходимых следственных действий.

По факту произошедшего инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время следственные органы, криминалисты и оперативные службы проводят осмотр места происшествия и анализируют записи с камер видеонаблюдения, пишет RT. URA.RU следит за ситуацией в своей онлайн-трансляции.