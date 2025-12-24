СМИ: Двое сотрудников ДПС погибли в результате взрыва в Москве

Инцидент произошел около 01:30 на улице Елецкой в районе Орехово-Борисово. По предварительным данным, неизвестный бросил самодельное взрывное устройство в патрульную машину. Очевидцы сообщили, что видели двоих людей, убегавших с места происшествия, в настоящее время их разыскивают.