СМИ: Двое сотрудников ДПС погибли в результате взрыва в Москве

В Москве в результате взрыва, по данным СМИ, погибли двое сотрудников ДПС. Об этом стало известно в среду, 24 декабря.
Инцидент произошел около 01:30 на улице Елецкой в районе Орехово-Борисово. По предварительным данным, неизвестный бросил самодельное взрывное устройство в патрульную машину. Очевидцы сообщили, что видели двоих людей, убегавших с места происшествия, в настоящее время их разыскивают.
Официального подтверждения гибели сотрудников и деталей происшествия от правоохранительных органов пока не поступало. На месте работает следственно-оперативная группа, передает Telegram-канал Shot.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента на юге Москвы, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС.