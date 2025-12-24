Ричмонд
Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 24 декабря, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице был ликвидирован беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

—ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил глава города в мессенджере MAX.

В пресс-службе Минобороны во вторник, 23 декабря, сообщили, что за ночь над регионами РФ ликвидировали 29 украинских БПЛА.

Также 23 декабря в городе Тайга Кемеровской области произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии, оставившее без света более 10 тысяч потребителей.

Несколькими днями ранее в Ростове-на-Дону в нескольких районах пропало электричество. Также в городе загорелась хозяйственная постройка, пожар потушили. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, в Таганроге повреждения получили остекление и кровля в пяти частных домах. Кроме того, там загорелись три автомобиля.

