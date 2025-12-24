Летевший на Москву БПЛА сбили силы ПВО России

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указал Собянин в сообщении в Telegram-канале.
О возможных последствиях на земле информации пока нет.
Ранее Life.ru сообщал, что вечером 23 декабря ПВО сбила 17 украинских дронов над Россией. Летательные аппараты ликвидировали над территориями пяти субъектов Российской Федерации. Девять из них уничтожили над Брянской областью.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше