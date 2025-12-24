Новая трагедия спустя два дня: подробности ранения сотрудников ДПС на месте подрыва авто генерала Сарварова

В районе парковки на улице Ясеневой в Москве, где 22 декабря был подорван автомобиль с находившимся в нем начальником управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенантом Фанилем Сарваровым, зафиксирована серия взрывов. Данную информацию подтвердил источник агентства URA.RU.