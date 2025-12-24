Новая трагедия спустя два дня: подробности ранения сотрудников ДПС на месте подрыва авто генерала Сарварова

Специалисты осматривают место происшествия, где пострадали сотрудники ДПС.
В районе парковки на улице Ясеневой в Москве, где 22 декабря был подорван автомобиль с находившимся в нем начальником управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенантом Фанилем Сарваровым, зафиксирована серия взрывов. Данную информацию подтвердил источник агентства URA.RU.
В результате текущего инцидента ранения получили двое сотрудников ДПС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются следственными органами. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.
Неизвестный кинул взрывное устройство в машину.
Неизвестный кинул в машину сотрудников взрывное устройство в служебный автомобиль ГИБДД и скрылся. Двоим пострадавшим оказывают помощь медики. Район происшествия взят в оцепление. На месте работают сотрудники Следкома, Росгвардии, бригады скорой помощи и кинологические расчеты.
Следком начал проверку по факту стрельбы.
Сотрудниками СК РФ заведено уголовное дело.
По данным столичного управления ведомства в telegram-канале, на месте ЧП работают следователи и криминалисты, устанавливая все обстоятельства случившегося инцидента с участием инспекторов ДПС. Уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Как отметили в ведомстве, следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, анализируются записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время запланировано назначение комплекса судебных экспертиз, в том числе медицинской и взрывотехнической.
Прокуратура взяла на контроль установление причин происшествия.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.
Прокуратура осуществляет контроль за установлением всех обстоятельств инцидента. Непосредственно на месте происшествия координацию действий правоохранительных органов осуществляет прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев. Ход расследования и его результаты по возбужденному уголовному делу находятся на особом контроле прокуратуры Москвы.
Как погиб генерал Сарваров.
Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве под автомобилем офицера сработало взрывное устройство. Впоследствии официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в результате подрыва погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ.
В СК уточнили, что взрыв произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, закрепленного под днищем его автомобиля. Возможная утечка данных о Сарварове могла стать следствием предательских действий со стороны представителей российских государственных структур. Такое мнение высказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.