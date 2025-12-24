Ричмонд
Мужчина избил девушку около роддома в Находке — его задержала полиция

Прохожие силой удерживали агрессора до приезда полиции.

Источник: PrimaMedia.ru

Полиция Находки проводит проверку по факту уличного нападения на женщину. Подозреваемого задержали и доставили в отдел, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«В дежурную часть ОМВД России по Находке поступило сообщение местного жителя о том, что в районе улицы Постышева неизвестный мужчина наносит телесные повреждения женщине», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 24 декабря. По данным соцсетей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. До приезда полиции нападавшего силой удерживали прохожие и водители, остановившиеся помочь. Очевидцы отмечают, что в ходе задержания один из защитников получил травму.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.