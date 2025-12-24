На Елецкой улице в Москве произошло ЧП: сотрудники ДПС получили ранения, возбуждено дело

Кроме того, в ДТП в Соединенных Штатах скончался дизайнер видеоигр Винс Зампелла. Он умер в возрасте 55-ти лет. Винс Зампелла являлся также соучредителем студии Infinity Ward. Кроме того, он был директором франшизы Battlefield и создателем Call of Duty. Авария произошла под Лос-Анджелесом.