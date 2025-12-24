На Елецкой улице в Москве произошло ЧП: сотрудники ДПС получили ранения, возбуждено дело

Ночью 24 декабря в Москве произошел инцидент. В неназванном происшествии пострадали двое сотрудников ДПС. ЧП случилось на Елецкой улице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Кроме того, информацию подтвердили в Следственном комитете. По данным СК, специалисты уже устанавливают обстоятельства произошедшего. Правоохранители возбудили уголовное дело.
«Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента на ул. Елецкой, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС», — говорится в материале пресс-службы столичной прокуратуры.
Известно также, что на место ЧП прибыл прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев. Как отмечается в сообщении, он координирует работу правоохранительных органов.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры Москвы. Пока неизвестно, что послужило причиной ЧП. По версии очевидцев, на Елецкой улице прогремел взрыв.
В понедельник, 22 декабря, в Москве убили главу управления оперативной подготовки Генштаба ВС России Фанила Сарварова. Он погиб вследствие детонации взрывного устройства. Его прикрепили к днищу автомобиля генерал-лейтенанта. Повреждения получили также соседние машины. Других пострадавших нет. По факту гибели Фанила Сарварова возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».
Днем ранее самолет с военным командованием Ливии упал вблизи Анкары. Инцидент произошел из-за технического сбоя. На борту находился глава генштаба Вооруженных сил Ливии Мухаммед аль-Хаддад. Его сопровождали еще три члена делегации. Они прибыли в Турцию с официальным визитом. Незадолго до падения самолет пропал с экранов радаров. Это произошло сразу после вылета борта из Анкары.
Кроме того, в ДТП в Соединенных Штатах скончался дизайнер видеоигр Винс Зампелла. Он умер в возрасте 55-ти лет. Винс Зампелла являлся также соучредителем студии Infinity Ward. Кроме того, он был директором франшизы Battlefield и создателем Call of Duty. Авария произошла под Лос-Анджелесом.