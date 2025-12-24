Был в маске: Очевидцы заметили подозрительного парня перед взрывом авто ДПС на юге Москвы

Свидетель произошедшего в Москве взрыва, в результате которого погибли два сотрудника ДПС, описал детали инцидента в беседе с Life.ru. Житель района Орехово-Борисово рассказал, что примерно в 01:15 приехал домой на улицу Елецкая. В этот момент около полицейской «шкоды» бродил подозрительный человек в маске и капюшоне.