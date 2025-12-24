Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Был в маске: Очевидцы заметили подозрительного парня перед взрывом авто ДПС на юге Москвы

Свидетель произошедшего в Москве взрыва, в результате которого погибли два сотрудника ДПС, описал детали инцидента в беседе с Life.ru. Житель района Орехово-Борисово рассказал, что примерно в 01:15 приехал домой на улицу Елецкая. В этот момент около полицейской «шкоды» бродил подозрительный человек в маске и капюшоне.

Источник: Life.ru

«Я уже был дома, когда услышал хлопок. Раньше видел припаркованную машину ДПС — Škoda. А ещё заметил парня в маске, который ходил между автомобилями», — рассказал мужчина.

Очевидец рассказал про взрыв автомобиля ДПС в Москве. Видео © Life.ru.

Напомним, взрыв служебного автомобиля ДПС произошёл возле полицейского участка в районе Орехово-Борисово. По предварительной версии, неизвестный бросил взрывное устройство в окно патрульной машины. Два сотрудника дорожно-патрульной службы погибли, ещё двое пострадали.

Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело. Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, изымает записи с камер видеонаблюдения и ищет возможных подозреваемых.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.