Был в маске: Очевидцы заметили подозрительного парня перед взрывом авто ДПС на юге Москвы

«Я уже был дома, когда услышал хлопок. Раньше видел припаркованную машину ДПС — Škoda. А ещё заметил парня в маске, который ходил между автомобилями», — рассказал мужчина.
Очевидец рассказал про взрыв автомобиля ДПС в Москве. Видео © Life.ru.
Напомним, взрыв служебного автомобиля ДПС произошёл возле полицейского участка в районе Орехово-Борисово. По предварительной версии, неизвестный бросил взрывное устройство в окно патрульной машины. Два сотрудника дорожно-патрульной службы погибли, ещё двое пострадали.
Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело. Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, изымает записи с камер видеонаблюдения и ищет возможных подозреваемых.
