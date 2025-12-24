СМИ: подозрительный мужчина в маске замечен перед взрывом полицейской машины в Москве

В Москве произошел взрыв у полицейского автомобиля, который мог быть предшествован действиями подозрительного мужчины в маске и капюшоне. Очевидец инцидента рассказал о своих наблюдениях.
Житель района Орехово-Борисово сообщил изданию SHOT, что около 01:15 возвращался домой на улицу Елецкая. В этот момент он заметил подозрительного человека, который бродил рядом с припаркованной полицейской «Шкодой». По словам свидетеля, мужчина заглядывал в окна припаркованных автомобилей.
«В 01:30 я услышал сильный взрыв и, когда вышел на улицу, обнаружил побитый автомобиль и оцепление на месте трагедии», — рассказал очевидец.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, следователи, криминалисты и кинологи, проводя необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств случившегося.
В Москве на Елецкой улице произошел инцидент, в результате которого пострадали сотрудники ДПС. ранее заявили в Следственном комитете.