СМИ: подозрительный мужчина в маске замечен перед взрывом полицейской машины в Москве

В Москве произошел взрыв у полицейского автомобиля, который мог быть предшествован действиями подозрительного мужчины в маске и капюшоне.

В Москве произошел взрыв у полицейского автомобиля, который мог быть предшествован действиями подозрительного мужчины в маске и капюшоне. Очевидец инцидента рассказал о своих наблюдениях.

Житель района Орехово-Борисово сообщил изданию SHOT, что около 01:15 возвращался домой на улицу Елецкая. В этот момент он заметил подозрительного человека, который бродил рядом с припаркованной полицейской «Шкодой». По словам свидетеля, мужчина заглядывал в окна припаркованных автомобилей.

«В 01:30 я услышал сильный взрыв и, когда вышел на улицу, обнаружил побитый автомобиль и оцепление на месте трагедии», — рассказал очевидец.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, следователи, криминалисты и кинологи, проводя необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств случившегося.

В Москве на Елецкой улице произошел инцидент, в результате которого пострадали сотрудники ДПС. ранее заявили в Следственном комитете.