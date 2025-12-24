СМИ: подозрительный мужчина в маске замечен перед взрывом полицейской машины в Москве

Житель района Орехово-Борисово сообщил изданию SHOT, что около 01:15 возвращался домой на улицу Елецкая. В этот момент он заметил подозрительного человека, который бродил рядом с припаркованной полицейской «Шкодой». По словам свидетеля, мужчина заглядывал в окна припаркованных автомобилей.