Замначальника полиции в Петербурге задержан за взятку в 100 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге задержан с поличным заместитель начальника полиции Центрального района, подозреваемый в получении крупной взятки. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по городу.
Сумма взятки составила 100 тысяч рублей. Согласно сообщению ведомства, должностное лицо выдвинул требование о передаче денег двум гражданам, в отношении которых проводилась проверка по факту кражи. Взамен он обещал не привлекать их к уголовной ответственности.
Взятка была передана в два этапа — 17 и 23 декабря в служебном кабинете полицейского, причем один из передававших деньги граждан действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия управления собственной безопасности МВД. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного, говорится в сообщении.
Из Госдумы уволили 15 помощников депутатов после скандала с «торговлей» круглыми столами. В парламенте прошло служебное расследование после того, как депутат Сардана Авксентьева заявила, что организаторы продают места на такие мероприятия. Просто присутствие за круглым столом стоило 50 тысяч рублей, а выступление — 70 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» выяснила детали этого скандала и узнала, грозит ли виновникам что-то, помимо увольнения.