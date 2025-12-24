Замначальника полиции в Петербурге задержан за взятку в 100 тысяч рублей

Из Госдумы уволили 15 помощников депутатов после скандала с «торговлей» круглыми столами. В парламенте прошло служебное расследование после того, как депутат Сардана Авксентьева заявила, что организаторы продают места на такие мероприятия. Просто присутствие за круглым столом стоило 50 тысяч рублей, а выступление — 70 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» выяснила детали этого скандала и узнала, грозит ли виновникам что-то, помимо увольнения.