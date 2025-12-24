В деле приморского депутата Оганесяна появился четвёртый обвиняемый

Прокуратура Приморья поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ещё одному обвиняемому по делу о незаконном сбыте ртути, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«С учётом позиции прокурора фигурант заключён под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с 25 октября по 13 ноября 2025 года фигурант вместе с тремя сообщниками, включая депутата Законодательного собрания Приморья от КПРФ Артавазда Оганесяна, приобрёл с целью сбыта 50 кг металлической ртути — вещества, отнесённого к ядовитым и строго контролируемым. Впоследствии ртуть была реализована за 350 тысяч долларов США (более 28 млн рублей) покупателю, действовавшему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия.
Ранее под арест уже были взяты трое других участников преступной группы. Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 234 УК РФ — «незаконный сбыт ядовитых веществ, совершённый организованной группой». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что Артавазд Оганесян занимает в Заксобрании Приморья должность заместителя председателя бюджетного комитета. Считается одним из основных спонсоров КПРФ в Приморье. Его отец — Сейран Оганесян, известный девелопер, чья компания занималась строительством элитного небоскреба ЖК «Аквамарин» на Эгершельде.
Приморскому депутату от КПРФ грозит до 8 лет лишения свободы за сбыт 50 кг ртути.