В деле приморского депутата Оганесяна появился четвёртый обвиняемый

По данным следствия, в период с 25 октября по 13 ноября 2025 года фигурант вместе с тремя сообщниками, включая депутата Законодательного собрания Приморья от КПРФ Артавазда Оганесяна, приобрёл с целью сбыта 50 кг металлической ртути — вещества, отнесённого к ядовитым и строго контролируемым. Впоследствии ртуть была реализована за 350 тысяч долларов США (более 28 млн рублей) покупателю, действовавшему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия.