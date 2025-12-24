На месте подрыва полицейских в Москве был обнаружен подозрительный мужчина

Около 01:15 рядом с припаркованной полицейской Skoda находился неизвестный мужчина в маске и капюшоне, который заглядывал в стоящие поблизости автомобили. Об этом рассказал возвращавшийся в это время домой житель района Орехово-Борисово, его слова передает telegram-канал Shot. Примерно в 01:30 очевидец услышал мощный взрыв, а выйдя на улицу, увидел поврежденную машину и оцепление на месте происшествия.