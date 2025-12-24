На месте подрыва полицейских в Москве был обнаружен подозрительный мужчина

Причастный к взрыву мог ждать сотрудников ДПС (архивное фото).
Подозрительный человек в маске и капюшоне находился рядом с автомобилем ГИБДД на парковке перед взрывом, он мог поджидать сотрудников ДПС. Об этом сообщил местный житель и очевидец произошедшего.
Около 01:15 рядом с припаркованной полицейской Skoda находился неизвестный мужчина в маске и капюшоне, который заглядывал в стоящие поблизости автомобили. Об этом рассказал возвращавшийся в это время домой житель района Орехово-Борисово, его слова передает telegram-канал Shot. Примерно в 01:30 очевидец услышал мощный взрыв, а выйдя на улицу, увидел поврежденную машину и оцепление на месте происшествия.
Ранее, утром 24 декабря, в том же районе прогремело несколько взрывов на парковке, где ранее был подорван автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Пострадали двое сотрудников ДПС. По некоторым данным, на месте инцидента задействовано не менее шести служебных автомобилей МВД. Неизвестный, предположительно, метнул взрывное устройство в служебный автомобиль ГИБДД и скрылся.
Генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб утром 22 декабря в результате взрыва своего автомобиля, пишет RT. Машина успела сдвинуться с места и проехать небольшое расстояние, после чего прогремел взрыв. Пострадавший оказался заблокирован в салоне, его длительное время пытались извлечь и оказать медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Согласно одной из рассматриваемых следствием версий, организация теракта могла быть связана с украинскими спецслужбами, отмечает 360.ru.