Причиной хлопков в Уссурийске стало воспламенение сварочного оборудования

Утром в Уссурийске в районе переулка Западного жители услышали два хлопка, которые привлекли внимание экстренных служб. На место прибыли специальные и оперативные подразделения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Как рассказали в Антитеррористической комиссии Приморского края, район происшествия был оцеплен, движение транспорта по переулку Западному временно перекрыли. Специалисты осмотрели территорию и проверили возможные риски для жителей ближайших домов.
По официальным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений и повреждений зафиксировано не было. Причиной хлопков стало воспламенение сварочного оборудования. Угрозы для окружающих после случившегося не выявили.
В настоящее время в районе продолжают выполнять комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности. Ситуация находится под контролем профильных служб.